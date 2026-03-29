TORONTO, le 29 mars 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor et député de Brampton--Chinguacousy Park, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, pour un évènement en matière de logement en présence de Son Altesse l'Aga Khan, du premier ministre Doug Ford et de la mairesse Olivia Chow.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur intérêt en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 30 mars 2026, 6 h.

Date : 30 mars 2026 Heure : 8 H 00 (HE) Lieu : L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

Opportunité médiatique commune.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]