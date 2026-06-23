/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À DELTA/

DELTA, BC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants, ministre associée de la Défense nationale et députée fédérale de Delta, au nom de l'honorable Gregor Robertson. Ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, et George V. Harvie, mairesse de Delta, pour une annonce concernant le logement

Date : Le 23 juin 2026



Heure : 10 h 00 (HP)



Lieu : 4603 Evergreen Lane

Delta (Colombie-Britanniqu) V4K 2W7

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]