Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
11 nov, 2025, 10:32 ET
QUÉBEC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et député de Louis-Hébert, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi qu'à Steeve Lavoie, député de Beauport-Limoilou, pour une annonce en matière de logement.
|
Date :
|
12 novembre 2025
|
|
|
Heure :
|
09 h 00 (HNE)
|
|
|
Lieu :
|
2325, rue Jean Durand,
Québec, Québec
G1V 4K4
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
