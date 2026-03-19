PICTOU, NS, le 19 mars 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice, procureur général du Canada, ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et député de Central Nova, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Marco MacLeod, député provincial de Pictou West, pour une annonce en matière de logement.

Date : 20 mars 2026 Heure : 10 h HA Lieu : 45 Beeches, Pictou, N.-É. B0K 1H0 Remarque: l'événement aura lieu à

l'extérieur sur un chantier de

construction actif. Tous les participants

doivent porter un équipement de

protection individuelle (EPI), incluant

un casque et des bottes à embout

d'acier.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]