Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
19 mars, 2026, 10:53 ET
PICTOU, NS, le 19 mars 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice, procureur général du Canada, ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et député de Central Nova, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Marco MacLeod, député provincial de Pictou West, pour une annonce en matière de logement.
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Date :
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20 mars 2026
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Heure :
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10 h HA
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Lieu :
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45 Beeches,
Pictou, N.-É.
B0K 1H0
Remarque: l'événement aura lieu à
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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