/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DU QUÉBEC FÉDÉRAL FERONT UNE INAUGURATION À GATINEAU/English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
23 juin, 2026, 06:45 ET
23 juin, 2026, 06:45 ET
GATINEAU, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports, Leader du gouvernement à la Chambre des communes, et député de Gatineau, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué aux Régions et député de Chapleau, et à Isabelle N. Miron, conseillère municipale et mairesse suppléante de Gatineau, pour une annonce en matière de logement.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 23 juin, 9 h.
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Date :
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23 juin 2026
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Heure :
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10 h 00 HE
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Lieu :
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Gatineau
L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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