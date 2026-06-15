/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DU QUÉBEC FERONT UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À QUÉBEC/

QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Karine Boivin-Roy, ministre responsable de l'Habitation, à Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, à Marie-Pierre Boucher, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec responsable de l'habitation et de l'aménagement du territoire, et à Catherine Vallières-Roland, conseillère municipale du district de Montcalm-Saint-Sacrement de la Ville de Québec, pour une annonce en matière de logement.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 15 juin, 14h30.

Date : 15 juin 2026







Heure : 15 h 15 HE







Lieu : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.



SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]