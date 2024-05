NEW-WES-VALLEY, le 10 mai 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Churence Rogers, député fédéral de Bonavista Burin Trinity, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et à Michael Tiller, maire de New-Wes-Valley.

Date : Le 13 mai 2024 Heure : 14 h (HA)



Lieu : Salle de l'assemblée publique du conseil 202, rue Main Wesleyville, Terre-Neuve-et-Labrador

