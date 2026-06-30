/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À LONDON/English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
30 juin, 2026, 06:00 ET
30 juin, 2026, 06:00 ET
LONDON, ON, le 29 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Peter Fragiskatos, député de London-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, aux côtés de l'honorable Arielle Kayabaga, députée de London Ouest, et Josh Morgan, maire de London, pour une annonce en matière de logement.
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Date :
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Le 30 juin, 2026
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Heure :
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13:00 (HE)
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Lieu :
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Hôtel de Ville
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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