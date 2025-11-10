LONDON, ON, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Arielle Kayabaga, députée de London Ouest, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Josh Morgan, maire de London, pour une annonce en matière de logement.

Date : 12 novembre, 2025



Heure : 14 H 00 (HE)



Lieu : 46 Elmwood Place, London, Ontario,

N6J 1J2 Remarque : L'annonce aura lieu sur

un chantier de construction actif. Tous

les participants doivent porter un

équipement de protection individuelle

(EPI), incluant un casque, un gilet

haute visibilité et des bottes à embout

d'acier

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]