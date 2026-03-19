AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À KEMPTVILLE English

Nouvelles fournies par

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

19 mars, 2026, 13:00 ET

KEMPTVILLE, ON, le 19 mars 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Bruce Fanjoy député de Carleton, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Nancy Peckford, mairesse de la municipalité de North Grenville, pour une annonce en matière de logement.

Date :

20 mars , 2026

 

Heure :

 

14 H 30 (HE)

 

Lieu :

 

15 Campus Drive,
Kemptville, Ontario,
K0G 1J0

 

Remarque: L'événement aura lieu à
l'extérieur sur un chantier de
construction actif. Tous les participants
doivent porter un équipement de
protection individuelle (EPI), incluant
un casque et des bottes à embout
d'acier. 

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

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