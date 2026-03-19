AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À KEMPTVILLE English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
19 mars, 2026, 13:00 ET
19 mars, 2026, 13:00 ET
KEMPTVILLE, ON, le 19 mars 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Bruce Fanjoy député de Carleton, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Nancy Peckford, mairesse de la municipalité de North Grenville, pour une annonce en matière de logement.
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Date :
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20 mars , 2026
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Heure :
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14 H 30 (HE)
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Lieu :
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15 Campus Drive,
Remarque: L'événement aura lieu à
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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