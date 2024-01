FREDERICTON, NB, le 19 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce en matière de logement à Fredericton.

Les médias sont invités à se joindre à Jenica Atwin, députée fédérale de Fredericton, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et à Kate Rogers, mairesse de la Ville de Fredericton.

Date : Le 22 janvier 2024 Heure : 10h (HA) Lieu : Aménagement de Mahsus Lane - Skigin Elnnog 1525, rue St. Mary's Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3G 8S7 L'entrée de Mahsus Lane n'est accessible qu'à partir de la promenade Brookside.

Renseignements: Pour en savoir plus : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]