COQUITLAM, BC, le 12 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Zoe Royer, députée fédérale de Port Moody--Coquitlam, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada et Michelle Cooper-Iversen, Directeur des opérations de la Community Land Trust, pour une annonce sur le logement.

Date : Le 13 mai 2026 Heure : 10 h 00 (HP) Lieu : Garden Court

2865 avenue Packard

Coquitlam, (C-B)

V3B 6G5

SOURCE Gouvernement du Canada

Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]