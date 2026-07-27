AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À BURNABY

BURNABY, BC, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à se joindre à Wade Chang, député fédéral de Burnaby-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, et à Monika Morgan, Directeur exécutif. Community Land Trust, pour une annonce sur le logement..

Date : Le 28 juillet 2026 Heure : 11 h30 (HP) Lieu : Coopératives d'habitation postérieures à 1983

4221, rue Mayberry

Burnaby (Colombie-Britannique)

V6T 1W5

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]