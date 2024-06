GATINEAU, QC, le 19 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement du Canada, offrira une mise-à-jour quant au futur d'Asticou. Le ministre Duclos sera accompagné de représentants du gouvernement du Québec.

Cette conférence de presse sera précédée d'une séance d'information technique de la Société québécoise des infrastructures (SQI) et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Durant cette séance d'information technique, qui sera animée par le vice-président à la Gestion de projets Ouest du Québec de la SQI, accompagné de la responsable des dossiers spéciaux et des transactions immobilières à la Direction de la coordination des investissements et du financement du MSSS, la prise d'images ou les enregistrements seront interdits et il ne sera pas permis de rapporter les propos tenus sous forme de citation ou autre.

Un point de presse suivra.

Date : Le jeudi 20 juin 2024

Heure (locale) : Séance d'information technique : 8 h 15

Conférence de presse : 9 h 00

Endroit : Gatineau, Québec

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias doivent s'inscrire à l'avance en communiquant leur nom, leur titre, leur adresse courriel et le média qu'ils représentent auprès de l'équipe des relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada à [email protected] avant le jeudi 20 juin, à 7 h (heure avancée de l'Est).

avant le jeudi 20 juin, à 7 h (heure avancée de l'Est). Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 20 juin » dans l'objet du courriel.

Les détails concernant le lieu de l'événement vous seront communiqués lors de votre inscription.

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 8 h 00 pour la séance d'information technique et 8 h 45 pour la conférence de presse (heure avancée de l'Est).

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources: Renseignements (médias seulement) : Guillaume Bertrand, Conseiller principal aux communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, 418-564-9571, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]