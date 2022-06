OTTAWA, ON, le 15 juin 2022 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Séance d'information technique

Des fonctionnaires d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada tiendront une séance d'information technique sur les nouvelles dispositions législatives relatives à la protection de la vie privée. La séance d'information aura lieu par téléconférence avant le point de presse des ministres.

Date : Le jeudi 16 juin 2022

Heure : 11 h 30 (heure de l'Est)

Les représentants des médias sont invités à communiquer par courriel avec les Relations avec les médias d'ISDE, à [email protected], pour obtenir l'information nécessaire pour participer à la téléconférence.

Point de presse

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable David Lametti, tiendront un point de presse sur la loi proposée qui comprend un nouveau régime de protection de la vie privée visant à accroître la transparence et à donner aux Canadiens un plus grand contrôle sur leurs données. Elle met en œuvre un nouveau cadre législatif pour assurer l'exploitation responsable de l'intelligence artificielle, ce qui renforcera la confiance dans l'économie numérique.

Date : Le jeudi 16 juin 2022

Heure : 13 h 15 (heure de l'Est)

Lieu :

Parlement du Canada

Édifice de l'Ouest, foyer, 3e étage

Ottawa (Ontario)

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : @innovationcanadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Laurie Bouchard, Gestionnaire principale, Communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]