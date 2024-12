OTTAWA, ON, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, à l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, à l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, et à Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances, pour une conférence de presse sur les nouvelles mesures visant à renforcer le contrôle des armes à feu.

Avant la conférence de presse, des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique sous embargo pour les médias. Les journalistes auront l'occasion de poser des questions aux fonctionnaires présents sous le couvert de l'anonymat.

1. Séance d'information technique pour les médias

Événement : Hybride (en personne et virtuel) Date : Jeudi 5 décembre 2024 Heure : 15 h 45 HNE

2. Conférence de presse

Événement : Hybride (en personne et virtuel) Date : Jeudi 5 décembre 2024 Heure : 16 h 30 HNE

Lieu

Théâtre national de la presse

180, rue Wellington, pièce 325

Ottawa (Ontario)

K1P 5A4

Seuls les membres accrédités de la Tribune de la presse peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et via Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

En personne

Les représentants des médias accrédités qui souhaitent participer à la séance d'information au Théâtre national de la presse doivent arriver 15 minutes avant le début de l'événement pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo ainsi que leurs accréditations. La pièce d'identité doit être visible à tout moment. Les représentants des médias qui se joindront à l'événement en personne auront la possibilité de poser des questions. Une interprétation simultanée et une transmission audio seront offertes aux participants en personne.

Téléconférence

Les représentants des médias accrédités qui souhaitent seulement écouter la séance de breffage peuvent communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de Sécurité publique à l'adresse courriel [email protected] pour s'inscrire et recevoir le numéro de téléconférence. Les représentants des médias enregistrés sont invités à se joindre à la téléconférence 15 minutes avant son début officiel. Les représentants des médias qui participeront à la téléconférence n'auront pas la possibilité de poser des questions.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources: Gabriel Brunet, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, 819-665-6527, [email protected]; Relations avec les médias: Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]