Avis aux médias - Le gouvernement du Canada soutiendra l'offre de logements sûrs et abordables à Summerside

SUMMERSIDE, PE, le 30 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant le logement abordable à Summerside.

Les médias sont invités à se joindre à Bobby Morrissey, député fédéral d'Egmont, qui représentera l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi qu'à l'honorable Ernie Hudson, ministre du Développement social et du Logement, et à Basil Stewart, maire de la Ville de Summerside, à l'occasion de cette importante annonce.

Date : 3 septembre 2019



Heure : 10 h



Lieu : Spinnaker's Landing, Summerside, Î.-P.-É.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Audrey-Anne Coulombe, Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 613-748-2573, acoulomb@cmhc-schl.gc.ca; Valérie Glazer, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 613-220-1841, valerie.glazer@hrsdc-rhdcc.gc.ca

