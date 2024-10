WATERLOO, ON, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, Bryan May, soulignera, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, la réalisation d'un investissement dans l'infrastructure de calcul informatique de pointe pour la recherche en Ontario.

Date : Le mardi 15 octobre 2024

Heure : 9 h (heure de l'Est)

Lieu : Waterloo (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

