MONTRÉAL, le 5 sept. 2025 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, soulignera un financement accordé dans le cadre du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

8 septembre 2025

Heure

10 h 30 (HAE)

Lieu

Montréal (Québec)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire avec les Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/69015175727

Code d'accès : 319110

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements aux médias : Guillaume Bertrand, Directeur des Communications, Cabinet de l'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]