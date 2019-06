Avis aux médias - Le gouvernement du Canada s'apprête à dévoiler des plans transformateurs pour revitaliser et réorienter la science et l'innovation au pays

OTTAWA, le 31 mai 2019 /CNW/ - L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, souligneront l'investissement réalisé par le gouvernement fédéral pour appuyer les sciences et l'innovation au Canada. Cet investissement s'est notamment traduit par un soutien renouvelé et réorienté envers le Conseil national de recherches du Canada (CNRC).

L'annonce sera également une incitation à collaborer sur de nouvelles idées et sur des innovations audacieuses qui bénéficieront à toute la population canadienne. Des chercheurs du CNRC présenteront leurs travaux actuels, qui ont été rendus possibles grâce à ce soutien financier.

Après l'annonce, le ministre Bains répondra aux questions des médias.

Date : Lundi 3 juin 2019



Heure : 11 h 30



Lieu : Conseil national de recherches du Canada

1200, chemin Montréal, édifice M54

Ottawa (Ontario)

