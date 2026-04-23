WINNIPEG, MB, le 23 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera un soutien fédéral à des entreprises du Manitoba dans le cadre de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense.

Date :

le 24 avril 2026

Le gouvernement du Canada renforce la capacité de défense grâce à des investissements dans l’industrie de Winnipeg (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Heure :

10 h 30 (HC)

Endroit :

StandardAero

707 chemin Flight

Winnipeg (Manitoba)

Les médias sont les bienvenus.

Pour des raisons de sécurité, nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence à [email protected] ou par téléphone au 431-294-9123 avant le jeudi 23 avril à 15 h, et d'apporter une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement le jour de l'événement.

Vous trouverez des places de stationnement dans l'aire de stationnement désignée du terrain, directement à l'est de l'immeuble, donnant accès à l'avenue Sargent par 1885, avenue Sargent. L'espace pour l'événement est accessible par la porte du côté est du 707, chemin Fight, directement de l'autre côté du pont à partir de l'aire de stationnement.

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Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Chris Minaker, Directeur, Politique, Planification et Relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 204-430-3272; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781