TORONTO, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Majid Jowhari, député de Richmond Hill, participera à une cérémonie de dévoilement d'une plaque de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada pour commémorer l'importance historique nationale des célébrations du Jour de l'émancipation.

Le 1er août 1834, la Loi sur l'abolition de l'esclavage est entrée en vigueur, marquant l'abolition et l'émancipation immédiates des personnes d'ascendance africaine réduites à l'esclavage dans toute l'Amérique du Nord britannique. C'est ainsi qu'est née une longue tradition de célébrations de l'ascendance africaine, de fêtes communautaires et de collectes de fonds, ainsi que d'éducation et de réflexion sur l'héritage de l'esclavage. Les célébrations du Jour de l'émancipation représentent la force et la persévérance des Afro-Canadiens dans la lutte pour l'égalité raciale tout au long de l'histoire et jusqu'à aujourd'hui.

Majid Jowhari fera l'annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre d'Environnement et Changement climatique Canada et ministre responsable de Parcs Canada.

Veuillez noter que le présent avis pourrait changer sans préavis.

Les détails sont les suivants :

Date : Dimanche 28 juillet 2024



Heure : Cérémonie à partir de 11 h 30 (HAE)



Lieu : Snell Hall, église cathédrale St. James

65, rue Church, Toronto (Ontario) M5C 2E9

