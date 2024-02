NIAGARA-ON-THE-LAKE, ON , le 1er févr. 2024 /CNW/ - Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Communautés et député de St. Catharines, participera à la cérémonie de dévoilement d'une plaque organisée par Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada pour commémorer l'importance historique nationale de Chloe Cooley.

En mars 1793, Chloe Cooley s'est défendue contre son esclavagiste et deux autres hommes lorsqu'elle a été ligotée et forcée à monter dans un bateau pour être vendue à New York. La protestation de Chloe Cooley illustre la résilience, la détermination et les actes quotidiens de résistance des femmes d'origine africaine soumises à l'esclavage à une époque où la législation régissant l'esclavage était sur le point d'être modifiée. La reconnaissance du legs de Chloe Cooley nous permettra de mieux comprendre les expériences vécues par les personnes soumises à l'esclavage au cours de l'histoire du Canada et, ce faisant, de reconnaître les contributions importantes qu'elles ont apportées au développement du pays.

En voici les détails :

Date : Le 3 février 2024

Heure : 11 h 00 (HNE)

Lieu : Navy Hall, 305, rue Ricardo, Niagara-on-the-Lake, Ontario

Renseignements: Renseignements et R.S.V.P. : Hayley Lashmar, Agente relations publiques et communications, Commission des lieux et monuments historiques du Canada, Unité de gestion du Sud-Ouest de l'Ontario, Parcs Canada, [email protected]