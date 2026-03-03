GATINEAU, QC, le 3 mars 2026 /CNW/ - M. Alex Benay, sous-ministre délégué de Services publics et Approvisionnement Canada, présentera la sixième mise à jour sur les progrès réalisés en vue de la transition prochaine vers la solution de ressources humaines (RH) et de paye Dayforce. Il parlera en outre des travaux en cours visant à améliorer les opérations actuelles des RH et de la paye, ainsi que des efforts déployés de façon continue pour normaliser et simplifier les pratiques en matière de RH et de paye dans l'ensemble de la fonction publique. M. Benay pourra répondre aux questions après la présentation. Veuillez noter que les renseignements fournis dans cette mise à jour pourront être attribués à la source.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles de changer et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le jeudi 5 mars 2026 Heure : 15 h Lieu : Amphithéâtre national de la presse

180, rue Wellington, salle 325

Ottawa (Ontario)

Remarque à l'intention des médias

En ligne : Les détails de la séance d'information seront communiqués par l'entremise de la Tribune de la presse. La participation à la période de questions de l'événement se fera en personne ou par Zoom et est réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent écrire à [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

