TORONTO, le 5 mai 2025 /CNW/ - Ancient Combattants Canada tiendra une cérémonie de dépôt de couronnes au monument aux morts du Centre des anciens combattants de Sunnybrook. Christine McDowell, sous-ministre déléguée d'Anciens Combattants Canada, sera accompagnée de vétérans de la Seconde Guerre mondiale, de résidents de Sunnybrook, d'Andy Smith, PDG du Sunnybrook Veterans Centre, de Harman Idema, consul général des Pays-Bas, et d'autres dignitaires.

La cérémonie sera suivie d'une séance de photos et d'entrevues avec des vétérans et d'autres dignitaires.

Lieu : Monument aux morts du Centre des anciens combattants de Sunnybrook

2075, avenue Bayview

Toronto (Ontario) M4N 1J7



Date : Mardi 6 mai 2025



Heure : 10 h 30 (HAE)

Notes pour les médias :

Les médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire d'ici le mardi 6 mai 2025 à 8 h 30 (HAE) en écrivant à [email protected] et en indiquant leur nom et leur organe de presse. Les membres des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h (HAE).

Si vous avez des besoins en matière d'accessibilité, veuillez nous en informer et nous travaillerons avec vous pour vous permettre de participer.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Demandes de renseignements des médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]