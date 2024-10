TORONTO, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, à Devon Jones, directeur général de la Youth Association for Academics, Athletics, and Character Education (YAAACE) et à Mina Mawani, directrice générale de Dixon Hall, pour une annonce concernant un soutien financier du gouvernement fédéral pour la sécurité communautaire.

Date

Vendredi 25 octobre 2024

Heure

10 h (HAE)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent s'inscrire auprès de Sécurité publique Canada en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] pour connaître le lieu de l'événement.

