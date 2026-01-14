Le député Yasir Naqvi annoncera un financement destiné à des organismes artistiques et culturels à Ottawa

OTTAWA, ON, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Yasir Naqvi, député d'Ottawa-Centre, annoncera jeudi l'octroi d'un financement à trois organismes de la région d'Ottawa voués aux arts de la scène et à la présentation de festivals. Il fera cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 15 janvier 2026

HEURE :

10 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 8 h 30, le jeudi 15 janvier 2026. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]