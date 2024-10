GATINEAU, QC, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, fera une annonce sur le droit à un environnement sain en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et sur la gestion des produits chimiques au Canada. Il sera en compagnie de Julie Dabrusin et d'Adam van Koeverden, secrétaires parlementaires du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et de la Dre Ojistoh Horn, membre du conseil d'administration de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement (ACME).

Un point de presse suivra.

Activité : Annonce et point de presse Date : Le mercredi 2 octobre 2024 Heure : 12 h 30 (HAE) Lieu : Édifice de l'Ouest

Salle de conférences de presse 135-B

3938, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected]. Ils seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.

Remarque : Seuls les membres accrédités de la tribune de la presse peuvent participer à la période de questions. Les journalistes n'ayant pas l'accréditation peuvent écrire à l'adresse [email protected] pour demander un accès temporaire.

