CHARLOTTETOWN, PE, le 6 mars 2025 /CNW/ - L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Cardigan, et l'honorable Mark McLane, ministre de la Santé et du Mieux-être de l'Î.-P.-É feront une annonce sur les soins de santé à l'Île-du-Prince-Édouard.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date

Le 7 mars 2025

Heure

13 h 30 (HA)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

The Mount

6e étage

143, chemin Mount Edward, entrée Nord

Charlottetown (Î.-P.-É)

C1A 5T1

Les médias peuvent également participer en se connectant à Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/63302584611

Mot de passe : 403710

Veuillez indiquer votre nom (prénom et nom de famille) et votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

X : @GouvCanSante

Facebook : Canadiens en santé

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Matthew Kronberg, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 343-552-5654; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]