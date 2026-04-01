IQALUIT, NU, le 1er avril 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, fera une annonce au sujet de l'amélioration de l'infrastructure des services Internet haute vitesse au Nunavut.

Une période de questions suivra l'annonce.

Date : Le jeudi 2 avril 2026

Heure : 11 h (heure de l'Est)

Lieu :

Collège de l'Arctique du Nunavut

502 Niaqunngusiariaq Road

Iqaluit (Nunavut)

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]