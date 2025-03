VANCOUVER, BC, le 6 mars 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que Joan Phillip, secrétaire parlementaire pour le développement communautaire et le sans but lucratif et députée provinciale de Vancouver-Mount Pleasant, Brian Montague, maire suppléant de Vancouver, Barbara Lawson, Chef de la direction, Lu'ma Native Housing Society, Dave Baspaly, président du conseil d'administration, Aboriginal Land Trust Society, et Alvin Singh, directeur, Relations externes et Impact, VanCity Community Foundation, pour l'annonce.

SOURCE Gouvernement du Canada

Pour en savoir plus : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]