SQUAMISH, BC, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et Jason Wood, président de Diamond Head Development, pour l'annonce.

Date : Le 13 février 2025



Heure : 10 h 45 HP



Lieu : Artemis - 31980 place Finch

Squamish (C-B)

SOURCE Gouvernement du Canada

Pour en savoir plus : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]