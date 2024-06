GOFFS, NS, le 25 juin 2024 /CNW/ - Le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Central Nova, Sean Fraser, annoncera du financement pour l'Aéroport international Stanfield d'Halifax, au nom de Pablo Rodriguez, ministre des Transports. Il sera accompagné de Kent Smith, ministre des Pêches et de l'Aquaculture et député provincial d'Eastern Shore, et de Joyce Carter, présidente-directrice générale de l'Administration aéroportuaire de l'aéroport international d'Halifax.

Les médias auront l'occasion de poser des questions après l'annonce.

Date : Mercredi, 26 juin 2024 Heure : 12 h (Heure avancée de l'Atlantique) Endroit : Aéroport international Stanfield d'Halifax

747, boulevard Bell

Goffs, Nouvelle-Écosse

B2T 1K2

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Contacts: Laurent de Casanove, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]