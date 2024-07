EDMONTON, AB, le 30 juill. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles et député d'Edmonton-Centre, l'honorable Randy Boissonnault, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, annoncera des aides financières pour des projets énergétiques avec la Ville d'Edmonton, pour la collectivité de Blatchford. Le maire d'Edmonton, Son Honneur Amarjeet Sohi, sera également présent. Un point de presse suivra.

Les participants pourront également faire une visite guidée de la région de Blatchford après l'annonce officielle.

Date : Le 31 juillet 2024 Heure : 10 h 30 (HR) Lieu : Energy Centre One, Blatchford

2645, chemin Blatchford

Edmonton (Alberta) T5G 0W6

Les représentants des médias accrédités sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected].

