WINDSOR, ON, le 7 mars 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, fera une annonce concernant un parc urbain national dans la région de Windsor.

Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail et de la ministre des Aînés et député de Windsor--Tecumseh, et le chef Nikki van Oirschot, Première Nation de Caldwell, seront également présents.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le samedi 8 mars 2025 Heure : 11 h 00 (HNE)

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à

10 h 45 (HNE) Lieu : Windsor (Ontario)

Les représentants des médias peuvent confirmer leur présence en communiquant avec l'équipe des relations avec les médias de Parcs Canada à [email protected].

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements et RSVP: Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Parcs Canada : Relations avec les médias, 855-862-1812, [email protected]