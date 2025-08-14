PORTAGE LA PRAIRIE, MB, le 12 août 2025 /CNW/ - Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et députée de Saint-Boniface--Saint-Vital, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, en compagnie de la Première Nation de Long Plain, participeront à la cérémonie de dévoilement de plaques de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada commémorant l'importance historique de l'ancien pensionnat indien de Portage La Prairie.

Construit en 1914-1915, l'ancien pensionnat indien de Portage La Prairie faisait partie du système de pensionnats autochtones où le gouvernement fédéral et certaines églises et organisations religieuses travaillaient ensemble afin d'assimiler les enfants autochtones dans le cadre d'un vaste ensemble de démarches visant à détruire les cultures et les identités autochtones et à supprimer leurs histoires. La communauté a donné au bâtiment un nouveau sens en tant que lieu de résilience et de commémoration qui préserve l'héritage de l'ère des pensionnats autochtones et permet d'éduquer le public.

En voici les détails :

Date : Le 14 août 2025



Heure : La cérémonie débute à 10 h 00 (HAC)

Les médias sont priés d'arriver à 9 h 45 (HAC)



Lieu : Veuillez confirmer votre présence auprès de [email protected] pour obtenir

les détails concernant l'emplacement.

Renseignements et r.s.v.p. : Lauren Wagn, Agente, relations publiques et communications, Unité de gestion du Manitoba, Parcs Canada, [email protected] / Tél. : 431-996-6758