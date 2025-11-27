VICTORIA, BC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - L'honourable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés), au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce portant sur le Régime canadien de soins dentaires et soulignera le financement provenant du Fonds d'accès à la santé buccodentaire.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 28 novembre 2025

Heure

11 h 30 (HNP)

Lieu



L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :



Collège Camosun - Campus Lansdowne

Clinique dentaire

3100, chemin Foul Bay

Victoria (Colombie-Britannique)

V8P 5J2

Les médias peuvent également se joindre par Zoom : https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/69799591389

Code d'accès : 718130

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

