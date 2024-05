OTTAWA, ON, le 31 mai 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et Tim Tierney, troisième vice-président de la Fédération canadienne des municipalités, au nom de Scott Pearce, le président, feront une annonce sur des investissements en vue d'aider à renforcer la résilience face aux changements climatiques au Canada. L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, sera également présent.

Activité : Annonce et point de presse Date : Le lundi 3 juin 2024 Heure : 10 h (HAE) Lieu : Musée canadien de la guerre

à l'arrière, sur le sentier de la Rivière-des-Outaouais

1, Place Vimy

Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada et seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement. Il sera possible de stationner son véhicule dans la rue, devant le Musée canadien de la guerre, ou dans le stationnement souterrain. Il faudra se rendre dans le hall principal du musée pour accéder au site.

Renseignements: Personnes-ressources: Kaitlin Power, Attachée de presse principale et conseillère en communication, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]