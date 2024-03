OTTAWA, ON, le 19 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, tiendront une conférence de presse pour informer la population canadienne sur les mesures prises afin de lutter contre les pratiques commerciales contraires à l'éthique dans les domaines de l'approvisionnement et des biens immobiliers. Cette annonce sera précédée d'une séance d'information technique sous embargo (diffusion sous le couvert de l'anonymat) avec des représentants du gouvernement.

Séance d'information technique pour les médias (sous embargo jusqu'à 12 h 30)

Date : Mercredi 20 mars 2024 Heure : De 11 h 30 à 12 h 15 (heure de l'Est) Lieu : Amphithéâtre national de la presse

Édifice Wellington, pièce 325

180, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Les détails de la séance d'information technique seront communiqués par l'entremise de la tribune de la presse. La participation à la partie questions-réponses de cet événement se fait en personne ou via Zoom, et est réservée aux membres accrédités de la tribune de la presse. Les représentants des médias qui ne sont pas membres de la tribune de la presse peuvent contacter [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Conférence de presse ministérielle

Date : Mercredi 20 mars 2024 Heure : De 12 h 30 à 13 h 15 (heure de l'Est) Lieu : Amphithéâtre national de la presse

Édifice Wellington, pièce 325

180, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Les détails de la séance d'information technique seront communiqués par l'entremise de la tribune de la presse. La participation à la partie questions-réponses de cet événement se fait en personne ou via Zoom, et est réservée aux membres accrédités de la tribune de la presse. Les représentants des médias qui ne sont pas membres de la tribune de la presse peuvent contacter [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Olivier Pilon, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, 613-323-6621, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]; Relations avec les médias, Conseil du Trésor, [email protected], 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728)