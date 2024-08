CALGARY, AB, le 27 août 2024 /CNW/ - George Chahal, député de Calgary Skyview, Alberta, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, annoncera un jalon important dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour résoudre la crise nationale du logement et construire plus de logements, plus rapidement.

Un point de presse aura lieu après l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.





Date : Le 28 août 2024

Heure : 11h

Endroit : Calgary (Alberta)

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisme de presse qu'ils représentent auprès de l'équipe des relations avec les médias de SPAC à [email protected] au plus tard le mercredi 28 août, à 8 h

au plus tard le mercredi 28 août, à 8 h Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 28 août » dans l'objet du courriel

Les détails concernant le lieu de l'événement seront communiqués une fois l'inscription terminée

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 45

Renseignements (médias uniquement) : Marie-France Proulx, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]