PICKERING, ON, le 24 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera deux annonces importantes :

En voici les détails :

Date : Le 27 janvier 2025



Heure : 12 h 30 - Concernant l'avenir de terres à Pickering et du parc urbain national de la Rouge.





15 h - Concernant un nouveau centre d'accueil au parc urbain national de la Rouge.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

Veuillez RSVP auprès de [email protected] pour obtenir les détails au sujet de l'emplacement des deux événements.

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements et R.S.V.P. : Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]; Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Laura Scaffidi, Directrice des communications, Cabinet de la ministre des Transports et du Commerce intérieur, [email protected]