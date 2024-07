PORT HAWKESBURY, NS, le 30 juill. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le député de Cape Breton-Canso, Mike Kelloway, feront une annonce de financement concernant le commerce de l'hydrogène propre avec l'Allemagne. Un point de presse suivra.

Date : le 31 juillet 2024

Heure : 10 h 30 (HA)

Lieu :

Centre d'innovation maritime

3, rue MacSween

Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse) B9A 2H5

Les journalistes doivent confirmer leur présence à l'annonce concernant l'hydrogène propre en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] et présenter une pièce d'identité et leur accréditation à leur arrivée. Il est possible d'assister en ligne à cet événement, en en faisant la demande.

HALIFAX -- Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, la députée d'Halifax-Ouest, l'honorable Lena Metledge Diab, et le député d'Halifax, Andy Fillmore, visiteront un laboratoire de recherche qui recevra du financement du gouvernement du Canada. Une mêlée de presse suivra.

Date : le 31 juillet 2024

Heure : 16 h 30 (HA)

Les journalistes doivent confirmer leur présence à la visite du Centre canadien d'innovation sur les batteries en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] et présenter une pièce d'identité et leur accréditation à leur arrivée.

