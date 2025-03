OTTAWA, ON, le 5 mars 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et Ann Cecile Hardy, représentante des demandeurs désignée par la cour, feront le point sur le recours collectif au sujet des hôpitaux fédéraux indiens.

Participation des médias :

Les médias qui désirent assister à l'événement en personne ou virtuellement doivent s'inscrire au préalable auprès des Relations avec les médias de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada à : [email protected].

Date : Le 6 mars 2025

Heure : 11 h 30 (Heure de l'Est)

Lieu :

Enceinte parlementaire

Ottawa, Ontario

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements : Gregory Frame, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]