NIPIGON, ON, le 2 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario et députée de Thunder Bay- Supérieur-Nord, participera à la cérémonie d'inauguration des travaux de construction du Centre d'administration et d'accueil des visiteurs de l'aire marine nationale de conservation du Lac-Supérieur.

Il s'agira du tout premier bâtiment carboneutre certifié Maison Passive Plus de Parcs Canada.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le 4 mai 2024



Heure : L'événement débutera à 10 h (HAE)



Lieu : La marina de Nipigon

3, 3rd Street

Nipigon (Ontario)

Renseignements: R.S.V.P. : Megan Miller, Agente, relations publiques et communications, [email protected], 249-525-6358