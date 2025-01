GUELPH, ON, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, fera une annonce dans le but d'appuyer la mise au point de technologies innovatrices pour les batteries de véhicules électriques au Canada. Il sera accompagné du ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, l'honorable Vic Fedeli.

Date : Le mardi 28 janvier 2025 Heure : 8 h (heure de l'Est) Lieu : Guelph (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

