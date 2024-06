VANCOUVER, BC, le 19 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, sera accompagnée de Kelly Greene, secrétaire parlementaire pour les Pêches et l'Aquaculture de la Colombie-Britannique, et Fin Donnelly, secrétaire parlementaire pour la Restauration des bassins versants de la Colombie-Britannique, au nom du ministre de l'Intendance de l'eau, des terres et des ressources de la Colombie-Britannique, l'honorable Nathan Cullen, afin d'annoncer des investissements dans plusieurs projets relatifs à la pêche, à l''habitat, et à l'innovation dans le domaine des fruits de mer dans le cadre du Fonds de rétablissement et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique.

Date : Jeudi 20 juin 2024



Heure : 11 h heure du Pacifique



Lieu : Lors de l'inscription

REMARQUE : Les représentants des médias qui prévoient assister à l'événement doivent s'inscrire auprès des Relations avec les médias de la Région du Pacifique de Pêches et Océans Canada à l'adresse [email protected] avant 10 h (heure du Pacifique) le jeudi 20 juin. Un courriel de confirmation contenant les détails sur le lieu de l'événement ne sera envoyé qu'aux représentants des médias qui se seront inscrits.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Pour plus d'information : Jérémy Collard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]. Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]