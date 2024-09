OTTAWA, ON, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Terry Sheehan, secrétaire parlementaire du ministre du Travail et des Aînés, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et Geoff Stewart, président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), feront une annonce pour le logement abordable durable dans le Nord-Ouest de l'Ontario.

Date : Le lundi 23 septembre 2024

Heure : 13 h 15 (HE)

Lieu : Cet événement virtuel se tiendra via la plateforme Webex. Les journalistes accrédités souhaitant y assister sont priés de s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] pour obtenir le lien vers l'annonce.

Nota : Pour assurer une qualité de son optimale, nous encourageons les journalistes à utiliser un microphone (casque d'écoute) ou une ligne terrestre et à éviter d'utiliser le mode « haut-parleur » lorsqu'ils sont en attente pour poser une question.

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Cindy Caturao, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]