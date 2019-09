Avis aux médias - Le gouvernement du Canada appuiera un projet de logements sûrs et abordables à St-Jean

SAINT-JEAN, NL, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant le logement abordable pour les individus vulnérables de Saint-Jean.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones et député pour St. John's-Sud--Mount Pearl, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ainsi qu'à l'honorable Dwight Ball, premier-ministre de Terre-Neuve et Labrador, et à Debbie Hanlon, conseillère municipale pour la Ville de Saint-Jean, à l'occasion pour cette annonce importante.

Date: Le 6 septembre 2019



Heure: 13 h 30



Lieu: 12, rue Springdale,

Saint-Jean (Terre-Neuve et

Labrador)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Audrey-Anne Coulombe, Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 613-748-2573, acoulomb@cmhc-schl.gc.ca; Valérie Glazer, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 613-220-1841, valerie.glazer@hrsdc-rhdcc.gc.ca

