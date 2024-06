Les ministres LeBlanc et Petitpas Taylor soutiennent les célébrations communautaires de la Fête nationale de l'Acadie

MONCTON, NB, le 28 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants, ministre associée de la Défense et députée de Moncton-Riverview-Dieppe, et l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, et député de Beauséjour, seront à Moncton mardi pour annoncer le renouvellement du financement accordé aux célébrations de la Fête nationale de l'Acadie. Les ministres feront cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mardi 2 juillet 2024

HEURE :

10 h

LIEU :

Centre culturel Aberdeen

140, rue Botsford

Moncton

