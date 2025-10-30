Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera une aide financière pour lutter contre la crise des surdoses et des drogues toxiques dans les provinces de l'Atlantique du Canada English
Nouvelles fournies parSanté Canada (SC)
30 oct, 2025, 12:00 ET
MONCTON, NB, le 30 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne, et ministre du Commerce intérieur, ainsi que l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton-Dieppe, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, feront une annonce importante dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
Le 31 octobre 2025
Heure
14 h 30 (HA)
Lieu
Moncton (Nouveau-Brunswick)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails sur le lieu de l'événement.
Les médias peuvent également se joindre par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/66847157705
Code d'accès : 251031
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Relations avec les médias, Santé Canada, [email protected]
